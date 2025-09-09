長崎がブラジル人FWの加入を発表「タイトル獲得とJ1昇格に貢献するために来ました」
V・ファーレン長崎は9日、FWガブリエル・チグロン(23)が完全移籍加入することを発表した。背番号は「45」となる。
ブラジル出身の同選手は過去にボタフォゴ(ブラジル)、カネラス2010(ポルトガル)、光州FC(韓国)でプレー。光州FC時代のAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)で横浜F・マリノスや川崎フロンターレと対戦した経験も持つ。
クラブ公式サイトを通じて「チームの⽬標達成、特にタイトル獲得とJ1昇格に貢献するために来ました。ファン・サポーターの皆様には、ピッチ上での多⼤な努⼒、献⾝、そして闘志を期待していただければ幸いです」と意気込みを語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FWガブリエル・チグロン
(Gabriel Tigrao)
■生年月日
2001年10月13日(23歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
182cm/80kg
■経歴
ボタフォゴ(ブラジル)-カネラス2010(ポルトガル)-光州FC(韓国)
■コメント
「V・ファーレン⻑崎の強化部の皆様、関係者の皆様、私を信頼してこのクラブに招き⼊れていただき、本当にありがとうございます。この機会を⼤変嬉しく思っています。チームの⽬標達成、特にタイトル獲得と J1昇格に貢献するために来ました。ファン・サポーターの皆様には、ピッチ上での多⼤な努⼒、献⾝、そして闘志を期待していただければ幸いです。⻑崎という美しい町、魅⼒的な施設、この偉⼤なクラブのユニフォームを着れることを⼤変嬉しく思っています。チームのために精⼀杯頑張りますので、応援よろしくお願い致します」
