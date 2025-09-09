「このドラマはNHKスペシャルの枠で放送されました。日本で最も権威あるドキュメンタリーとして、周知されている番組です。それがあのようなエンタメドラマを流し、史実を歪めていいのか。歴史を描くとき、越えてはならない一線があるのではないか」【画像】「シミュレーション」で描かれた総力戦研究所のメンバー（NHKホームページより）元外交官で国際政治アナリストの飯村豊氏はこう憤る（「戦後80年 NHKスペシャルは歴史の冒