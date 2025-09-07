9回2死までノーノ―も…山本降板後にまさかの展開【MLB】オリオールズ 4ー3 ドジャース（日本時間7日・ボルティモア）エースの快投からまさかの展開にファンの嘆きが続出している。ドジャースの山本由伸投手は6日（同7日）、敵地でのオリオールズ戦に先発。9回2死まで無安打投球を披露するも、9回2死からホリデイに初安打となるソロを許し、惜しくもノーヒットノーランを逃した。さらに2点差で登板したリリーフ陣が踏ん張り切れ