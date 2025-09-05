５日午後２時２５分頃、格安航空会社（ＬＣＣ）「ジェットスター・ジャパン」の成田発福岡行き５１１便（乗員７人、乗客２２２人、エアバスＡ３２１ＬＲ）が出発後に落雷に遭い、成田空港に引き返した。乗客乗員にけがはなかった。同社によると、同機は午後１時５３分に成田空港を出発し、約３０分後に落雷を受けたとみられる。機首部分に落雷の痕跡が見つかった。当時、台風１５号の影響で荒天だった。