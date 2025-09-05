4月、埼玉県のスーパーに並んだコメ米穀安定供給確保支援機構は5日、向こう3カ月のコメ価格見通しを示す8月の調査結果が前月から23ポイント増の69と大幅に上昇したと発表した。3カ月ぶりに節目の50を上回り、値上がりするとの見方に転じた。新米価格が高値で推移するとの見方が広がっていることが要因だ。指数は77を記録した1月以降で最も高い水準となった。政府は備蓄米の販売期間の延長を決定したが、新米を巡り農業協同組合