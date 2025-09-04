ルヴァンカップ準々決勝第1戦横浜FM 1（0-1）4 柏19:03キックオフ日産スタジアム入場者数 9,656人試合データリンクはこちら勝負という意味では柏の完勝だった。本来は横浜FMが強みにしたい両サイドを見事に攻略し、最後は横浜FMがもう1点を狙いに行ったところのカウンターから4点目を決める。この3点差の勝利を持って臨む第2戦は、柏にとって気が楽に入れる試合だろう。リーグ戦では柏が2位、横浜FMが17位ということを考える