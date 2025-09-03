B‐R サーティワン アイスクリームは9月4日〜9月30日まで、不二家のペコちゃんとのコラボレーションキャンペーン「PEKO with ICE CREAM(ペコ ウィズ アイスクリーム)」を実施する。○ミルキーをイメージしたフレーバーが登場ミルキーをイメージした2種類のフレーバー「ミルキー ミルキー」と「ポッピングミルキー」(いずれもシングル・レギュラーサイズ420円)が登場する。ミルキー ミルキーは、コク深いミルキー風味アイスクリーム