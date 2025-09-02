記事のポイント ロッテホールディングスとホテルロッテが共同出資し、日本市場拡大に向け新会社を設立した。既存2ホテルの成功を基盤に、2034年までに20ホテル4500室を展開予定している。 日韓シナジーと「和心」を融合し、ウェルネス起点の多彩な宿泊体験を打ち出す。日本のロッテホールディングスと韓国のホテルロッテは、国内のホテル事業を統合運営する共同出資会社、株式会社LOTTE HOTELS JAPAN（以下、LOTTE HOTELS JAPAN）