銀座で特別なひとときを過ごしたい方にぴったりのニュースです。洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」銀座メゾン店では、2025年9月1日から15日までの期間限定で、山梨県産ぶどうを使用したデザートを提供。今回は鮮やかな赤が印象的な「サンシャインレッド」と、宝石のように輝く「シャインマスカット」を主役にしたパフェとショートケーキが登場。旬のぶどうを贅沢に楽しめる今だけのコラボレ&#12