2025年8月25日、台湾の女性誌BEAUTYは日本の大人気アニメ「鬼滅の刃」の興味深い設定について紹介した記事を掲載した。記事はまず、時代背景について「『鬼滅の刃』にはさまざまな日本の歴史時代が登場する。鬼舞辻無惨（きぶつじむざん）が鬼となった平安時代、『始まりの呼吸』を編み出した剣士・継国縁壱（つぎくによりいち）が現れた戦国時代、そして竈門炭治郎（かまどたんじろう）たちが生きる大正時代だ。大正時代は約14年