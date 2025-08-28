「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（8月21日（木）〜8月27日（水））注目した数字をご紹介します。12.99ドルApple TV+、月額料金を値上げAppleは8月21日から、米国および一部の海外市場でApple TV+の価格を30％引き上げ、月額12.99ドル（約1910円）にすることを発表した。米国での従来料金9.99ドル（約1470円）から3ドル（約440円）の値上げだ。Apple TV+は2019年に月額4.99ドル（約740円）で開始して以来、2022