タクシーが「勘違い」か 右折レーンから反対車線へ進み、逆走バイク… 静岡県 時事ニュース 交通事故 FNNプライムオンライン タクシーが「勘違い」か 右折レーンから反対車線へ進み、逆走バイクと衝突 2025年8月27日 13時13分 ざっくり言うと 静岡市の夜の県道でタクシーがバイクと正面衝突する事故があった 右折レーンから交差点を曲がることなく、反対車線に入ったとみられる 目撃者は、タクシーの運転手が「勘違い」をした可能性があるのではと話す