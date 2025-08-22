FC東京の松橋力蔵監督が、８月22日に57歳の誕生日を迎えた。同日にクラブの公式Xでは、選手やスタッフにサプライズで祝福される指揮官の動画を公開。突然スタッフに抑え込まれて「何、何、何？」と驚く松橋監督は、選手たちからパイや水を浴びせられ、「ハッピーバースデー！」の歓声も。その後はしきりに「ありがとうございます」と連呼した。 この投稿には、以下のような声が上がった。「コーチ３人が急に監督抑え込