今年も「クマ被害」のニュースが後を絶たない。6月末、長野県大町市の山中でタケノコ取りをしていた40代男性がクマに襲われ死亡。7月12日には北海道福島町で、新聞配達員の50代男性がヒグマに襲われて死亡する事故が起きた。環境省の発表によると、今年の4月から7月末までの期間で、クマに襲われてけがをした人や死亡した人は全国で55人にのぼり、過去最多の被害となった2023年とほぼ同じ水準となっているという。そんななか