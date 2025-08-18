２０２２年１０月２９日に発生した梨泰院（イテウォン）惨事当時、事件現場の支援に出動した後、うつ病と診断された消防隊員が１週間以上行方不明のまま連絡が途絶えていて、警察と消防当局が足取りを追っている。１７日、仁川（インチョン）消防本部によると、某消防署所属のＡさん（３４）が家族や友人に「ごめん」という内容のメモを残した後、今月１０日以降、連絡が途絶えている。Ａさんの最後の足取りは、１０日午前２時３０