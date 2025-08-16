15日（現地時間）、バイエルン・ミュンヘンはキングスレイ・コマンがサウジアラビアのアル・ナスルに移籍すると発表した。契約期間は3年、移籍金は追加ボーナス込みで3500万ユーロ（約60億円）程度であるという。コマンは2015年8月にユヴェントスから期限付き移籍でバイエルンに加入し、2017年7月に完全移籍。それ以降、抜群のスピードを武器にサイドアタッカーとして活躍してきたが、リヴァプールからルイス・ディアスの入団が決