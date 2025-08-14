エアークローゼットが、2025年6月期決算を発表した。売上高は49億5700万円で、前年同期比で17.6％増加。営業利益は1億200万円（前年同期は3500万円の損失）で黒字転換、純利益は2300万円（前年同期は5300万円の損失）で創業来初の黒字化を達成した。 【画像をもっと見る】 同社は、収益性改善の要因について、主力のファッションレンタル事業「airCloset」の月額会員数増加と顧客単価の上昇を挙げた。月額会員数は4万209人で前