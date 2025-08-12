パルコが、アパレルブランド「トキキル」と共同で、アトラクション型アパレルショップ「esc（エスケープ）」を池袋PARCO 本館地下2階に期間限定でオープンする。開催期間は8月22日から9月7日まで。入場料は平日が3300円、土日祝が5500円で、完全予約制となる。 【画像をもっと見る】 トキキルは、「解けないと着れない」をコンセプトに据えたアパレルブランド。表参道、渋谷、下北沢を拠点とし、衣服に仕掛けられた「暗号」を