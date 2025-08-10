８月９日に開催されたJ２の第25節で、４位のRB大宮アルディージャは２位のジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。47分にFWカルリーニョス・ジュニオのヘディングシュートで先制されると、この１点が最後まで重くのしかかり、０−１で敗れた。この上位対決に腕章を巻いて臨んだDF市原吏音は、失点シーンを悔やんだ。自身の縦パスがカットされたところからカウンターを浴び、最後の局面ではマークすべきだったC・ジュニオをフリ