Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。なんだかPCモニターや店舗の照明がまぶしい……。年齢を重ねると目の疲れに悩む女性が増えるそうで、実はこれ、ホルモンバランスなどによる女性特有の健康課題なんだとか。そんな悩みに向き合ったフェムテック製品「メイクレンズ キュア」を体験する機会があったのでご紹介します。生み出したのは