レクサス「IS」にオールブラックの限定車が登場 価格は677万円からKURU KURA

レクサス「IS」にオールブラックの限定車が登場 価格は677万円から

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • レクサス「IS」にオールブラックの特別仕様車が登場した
  • 鍛造アルミホイールや、ブラック塗装ドアミラーなどを装備
  • インテリアでは、銀墨ブラックのステアリングホイールを採用している
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