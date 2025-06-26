元横綱・貴乃花光司氏と元フジテレビでフリーアナウンサーの河野景子の長男で、靴職人でタレントの花田優一（２９）が２６日、インスタグラムのストーリーズに動画をアップ。「重大発表」をした。２５日に「重大発表をします」と予告していた花田。「私のプライベートのことでお騒がせしてしまいまして、申し訳ありません！」とテンション高く冒頭からあいさつ。「皆さまから温かいお言葉をいただいてとても心があったかくなり