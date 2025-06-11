このお話は、著者・もちみかん(©︎mochi_mikan_0123)さんが、出産後に5日間入院していたときの体験談が描かれています。涙が出るほど痛い母乳マッサージに耐えていた持田さんは少しでも体を休めたいと願います。しかし授乳が終わっても泣き止まない赤ちゃんの様子を見て途方に暮れ、このままでは危険だと感じ…？『毎日泣いてた産後入院生活』第27話をごらんください。 いつまで続くか分からない母乳マッサ&#12