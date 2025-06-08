今年はまだ台風が発生していません。先月5月は、台風の発生の促進にもつながるといわれているマッデン・ジュリアン振動(MJO)が弱く、確認されない時期もありました。南の海上では、6月に入ってから状況が変わり、雲が発達しだしています。近々台風が発生するかは、まだわかりませんが、熱帯由来の暖かく湿った空気が、本州付近に停滞する梅雨前線の活動を活発にする可能性があります。台風シーズンに入るのか熱帯由来の暖湿気が