この作品には、主人公・美和が夫・蒼佑とともに、家族を困らせる義母と対峙する話が描かれています。『寄生系義母と決別した話』第8話をごらんください。 義姉との対面をきっかけに、一度はなかば無理やり家を追い出した義母ともう一度話そうと決めた美和と蒼佑。義母が自分のしてきたことに正面から向き合い、家族との付き合い方を変えるきっかけにしてほしいと考えたのです。 突然現れた息子と嫁に、驚いた義母 「あ