記事のポイント電通グループは、AI戦略「AI For Growth 2.0」を発表し、マーケティングのAIネイティブ化を推進。「People Model」「Creative Thinking Model」など独自AIを開発し、業務の高速化と創造性を支援。AIアプリとの連携や人材育成も進め、顧客企業へのAI活用支援体制を強化している。電通グループは5月19日、独自のAI戦略「AI For Growth」を刷新し、「AI For Growth 2.0」として発表した。マーケティング業務の全工程をA