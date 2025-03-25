Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî2025¤Î±¿±Ä¤òÃ´¤¦ËüÇî¶¨²ñ¤Î½½ÁÒ²íÏÂ²ñÄ¹¤Ï3·î17Æü¡¢Á°Çä¤ê·ô¤ÎÇä¾å¤¬¹ç·×¤Ç¡Ö1021ËüËç¡×¤ËÃ£¤·¡¢2005Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°¦ÃÎËüÇî¤Î939ËüËç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Èµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÍè¾ì¼Ô¤Ç¥é¥Ã¥·¥å¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ëÂçºåËüÇî²ñ¾ì¤Ø¤Î¸òÄÌ¤ÎÊØ ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¤´Ö¤ÎÀ¼¤ò¸£À©¤·¤¿·Á¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´ë¶È¤Î¹ØÆþÊ¬¤ä½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤ÎÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤¬ÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ë¡£¸½¾õ¡¢°ìÈÌÍè¾ìµÒ¤Î½¸µÒ¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï