大リーグの公式戦が早ければ28年に再び日本で開催される可能性があることが21日までに分かった。有力候補には大谷翔平投手（30）らが所属するドジャースが挙がり、次回は登板を含む二刀流凱旋に期待が高まる。今回ドジャースとカブスが来日した6年ぶりの日本開催は、プレシーズンゲームを含む6試合で25万人超の大観衆を集めて日本中が熱狂。右肘手術明けの打者専念で本塁打を放った大谷は「またいつかこういうふうな形で試合が