かつて多くの人の週末は平等だった。しかし、終末に至るまでの状況が人によって大きく異なるようになり「終末格差」が広まったーー。そう語るのは、経済学者の野口悠紀雄氏です。本記事では、野口悠紀雄氏の著書『終末格差 健康寿命と資産運用の残酷な事実』（KADOKAWA）より一部を抜粋・再編集して、終末格差が拡大する過程について解説します。かつて、終末は平等だった大正期（1912〜26）生まれまでの日本人は、どうやって終末