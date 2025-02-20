2月19日、プロ野球・東京ヤクルトスワローズは、球団マスコット「つば九郎」を長らく支えてきた球団担当者が死去したと発表した。球界屈指の人気者の訃報に、多くのファンから悲しみの声が集まっている。6日に体調不良による長期休養が発表されたばかりだった。1994年にデビューし、30年以上にわたり、球団の垣根を超えて広く愛されてきた。ユーモアと毒舌が効いた「フリップ芸」や「空中くるりんぱ」が人気を呼び、選手や審判