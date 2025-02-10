倒産件数1月では11年ぶり800件超、「人手不足」倒産が3.1倍増2025年1月度の全国企業倒産（負債額1,000万円以上）は、件数が840件（前年同月比19.8％増）、負債総額は1,214億4,900万円（同53.4％増）だった。件数は5カ月連続で前年同月を上回り、5カ月連続で800件を超えた。1月の800件超は2014年の864件以来、11年ぶり。増加率は19.8％増で3カ月ぶりに10％以上となった。負債総額は、3カ月連続で前年同月を上回った。1月に1