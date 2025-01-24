ホンダと日産自動車の経営統合に向けた協議を巡り、三菱自動車は合流を見送る方向で調整に入った。ホンダと日産は新たな共同持ち株会社を設立して傘下に入ることを検討しているが、三菱自は株式上場を維持したうえで、両社との協業関係の強化を図る。強みとする東南アジア市場でのシェア（占有率）拡大に向け、柔軟な経営判断ができる現在の体制を当面維持する。複数の関係者が明らかにした。昨年１２月にホンダと日産が統合協