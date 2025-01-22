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中居正広、共演者らにお詫びの連絡をしていた「真摯な文面でしたが…」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 古市憲寿氏が22日、中居正広が共演者らにお詫びの連絡をしていたと明かした
  • 「中居さん名義で、共演者には『お詫び』の連絡がきていました」と説明
  • 「とても真摯な文面でしたが、何があったのかは書かれてない」とした
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