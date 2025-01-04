お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（43）が、3日放送のMBS「かまいたちの知らんけどお正月同期旅SP」（後11・25）に出演。現在の貯金額を明かし、相方・濱家隆一（41）を驚かせた。番組恒例となったかまいたちと同期芸人がお正月に旅行する企画で、かまいたち、藤崎マーケットの他、アキナ、元和牛の水田信二らが出演。バスで移動中にトークを繰り広げ、藤崎マーケット・田崎佑一が山内に「最近ええのん買ったみたいな。