54歳で亡くなった中山美穂さんの妹で俳優の中山忍さん（51）が6日、取材に応じました。中山忍さんは、「突然のことで私もいまお話しできることが何もありませんので、改めまして、お話しすることができたらと思います」とコメントしました。中山美穂さんの所属事務所は6日、「本日12月6日に、弊社所属のタレント中山美穂が自宅で亡くなっているのが発見されました」と報告。「なお、死因等の詳細は現在確認中です」としています。