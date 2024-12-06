巨人や大リーグ・レッドソックスで活躍した上原浩治氏が６日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「俺も身長１８７ｃｍあるんだけど…」などとつづり、自分が小さく見える衝撃のフォーショット写真を投稿した。焼肉トラジのチャリティーゴルフに参加した際の写真で「クマちゃん、隆弘がデカいんだよ１枚目はみんな同じ事務所！！」。楽天やマリナーズで活躍した岩隈久志氏、バレーボール元日本代表の山本隆弘氏、元楽天監督