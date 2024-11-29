外務政務官に就任した生稲晃子参議院議員。韓国メディアが2022年8月の共同通信の報道を取り上げ、11月24日、生稲氏が参加した佐渡金山（新潟県）の追悼行事に韓国政府関係者が参加を見送るなど、外交問題に発展した。【実際の画像】共同通信が発した経緯説明の文書第2次石破内閣で外務政務官に就任した生稲晃子氏その発端となった共同通信の報道とは、「自民・生稲氏ら20人超が靖国神社参拝」という記事だった。共同通信は11月