旅行先のラオスで体調を崩し死亡したＢ・ジョーンズさん（左）とＨ・ボウルズさん/Facebook（ＣＮＮ）東南アジアのラオスで、オーストラリアの１０代女性がメタノール中毒とみられる症状により死亡した。同国を訪れた外国人観光客が同じ状況で死亡するのはこの女性で６人目。相次ぐ死亡例に各国は注意を呼び掛けている。当局によると、若者に人気の観光地バンビエンでは、ここ最近の間に英国人女性１人、別の１０代のオーストラリ