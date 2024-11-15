Image: Sega そこまで削る？ってくらいミニマルなのが良い！スマホって便利な半面、｢これでいいのかな？｣と思うことも増えてきました。やめなきゃと思いながら画面に張り付いてしまう中毒性、SNSを介したトラブルや犯罪など危険も多く、とくに子どもに大人と同じスマホを使わせるのは心配になります。そこでセガが「令和のポケベル」と銘打ったデバイス、emojamを発表しました。emojamはWi-F