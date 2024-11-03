義母からの嫌味に耐えて、いいお嫁さんを演じている女性も多いですよね。しかし、離婚するとなったら、もう気を使う必要なし？今回は、「離婚してよかったと思うワケ」の中から、義母のアポなし訪問から解放されたエピソードをご紹介します。義母のアポなし訪問「義母はうちの合鍵を勝手に作って、アポなし訪問をしてくる人でした。しかも家に来ては、あれこれ文句を言ったりワガママを言ってきたりと、やりたい放題で。そんなある