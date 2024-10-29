2025年1月19日（日）～2月1日（土）新国立劇場 オペラパレスにて、2024/2025 シーズンオペラ ワーグナー『さまよえるオランダ人』が上演される。 新国立劇場『さまよえるオランダ人』より 撮影：三枝近志 「オランダ人船長が神を罵った罪で永遠に海をさまよい続ける」という幽霊船伝説をもとに書かれたワーグナー初期28歳のオペラ。永遠に暗黒の海をさまよい続ける