対戦型カードアクションゲーム『英傑大戦二天双龍の闘い』が、TVアニメ『るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚−』とのコラボイベントを本日2024年10月16日（水）より開始した。このコラボでは、人気キャラクターたちが英傑カードとして登場し、プレイヤーは彼らと共に戦場を駆け巡ることができる。株式会社セガ フェイブが提供する『英傑大戦』は、実物のカードを操作してプレイする対戦型カードアクションゲームで、歴代のゲームシリ