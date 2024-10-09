近年は政府機関や政治家がFacebookやXなどのSNSで公式アカウントを運用することが一般的になっており、2024年アメリカ大統領選挙に出馬しているカマラ・ハリス副大統領やドナルド・トランプ元大統領はTikTokでもアカウントを開設しています。新たに、アメリカ政府(ホワイトハウス)が海外掲示板のRedditに公式アカウントを開設し、ハリケーンの被災地支援についての情報発信を行っていることが判明しました。The White House (u/whi