TOEIC満点講師の森田鉄也氏が自身のYouTubeチャンネルで「第366回TOEIC公開テスト感想【9月29日午前】」と題した動画を公開した。この動画の中で森田氏は、今回のTOEICテストの受験体験を語り、新たに採用されたイギリス人女性ナレーターについて、その変化に驚きを示した。 森田氏は、新しいナレーターの声がIELTSやケンブリッジ英検に似ていると感じたことを語り、「ケンブリッジの試験に出てくる人