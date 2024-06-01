アラエスがパドレス加入後早くも4度目の4安打■パドレス 11ー8 ロイヤルズ（日本時間1日・カンザスシティ）パドレスのルイス・アラエス内野手は、5月31日（日本時間6月1日）の敵地・ロイヤルズ戦で5打数4安打2打点をマーク。5月3日（同4日）にマーリンズからパドレスにトレード加入して以降、24試合で早くも4度目の1試合4安打となった。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者によると、1900年以降、1球団に加入してから最初の24試