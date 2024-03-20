コロナ禍で注目を集めたUber Eatsや出前館などのフードデリバリーサービスだが、最近は配達員の報酬単価が激減しているという。基本報酬の引き下げや、時間ロスをしたときの補償金である“調整金”が付きづらくなったことなどにより、デリバリーを専門に生計を立てることを不安視する現役配達員の声も聞かれる。コロナ禍によって特需だったフードデリバリーだが、現状は厳しい状態に陥っているのだろうか。記事前編は「実はいまウ