スターバックス新作！“和”を感じる「花見抹茶 クリーム フラペチーノ(R)」など、SAKURAシーズン2024第2弾スターバックスからSAKURAシーズン2024がスタート！第2弾は「花見抹茶 クリーム フラペチーノ(R)」と「花見 ブロンド ラテ」の2種が登場。全国のスターバックス店舗にて、2024年3月1日（金）から3月12日（火）まで限定発売を予定。本格的に訪れる桜の咲く季節に想いを馳せながら楽しんで。桜と白あんこの風味を加えた“