ÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¤ÎÏ¢¥É¥é¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÌÚÂ¼¤Ï£²£°ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·½ÕÆÃÈÖ¡Ö¤µ¤ó¥¿¥¯¡×¤ËÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¸µÆü¸á¸å¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ËÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤ÆÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÌ¤ÊüÁ÷ÉôÊ¬¤òÃæ¿´¤ËºÆÊÔ½¸ÈÇ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤ÏºòÇ¯¤Îµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÌäÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢ËÜÅö¤ËµîÇ¯Èè¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Í¤ó¡£¤ªÁ°¡¢Æù¹¥¤­¤ä¤ó¡© £·Ç¯Í½Ìó¼è¤ì¤Ê¤¤Å¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë