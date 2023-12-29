スーダン西部ダルフール地方での戦闘を逃れ、チャドのアドレに避難した女性＝8月（ロイター＝共同）【エルサレム共同】アフリカ北東部スーダンで4月から続く軍と準軍事組織「即応支援部隊（RSF）」の戦闘は、越年が確実な情勢だ。これまでに1万2千人超が死亡し、人道危機が深刻化。双方のトップは直接協議に合意したとされるが、対立は根深く戦闘終結の見通しは立っていない。「毎日のように銃声や爆撃音が聞こえる」。首都ハ