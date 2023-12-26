12月24日放送「M-1グランプリ」の審査員長をつとめるなど、日本の芸能界のトップに君臨するダウンタウンの松本人志（60）。その松本が六本木の超高級ホテルのスイートルームにて飲み会を開催。後輩芸人に女性を集めさせ、「ゲーム」と称し、いきなりキスをしたり、「俺の子ども産めや！」などと性行為を迫っていたりした事実が「週刊文春」の取材で分かった。【画像】全裸の松本人志がいきなりキスしてきた現場のホテルダウンタ